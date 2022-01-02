Природные пожары в Колорадо уничтожили почти 1 тыс. домов

Количество домов, уничтоженных природными пожарами в округе Боулдер в штате Колорадо, по уточненным данным, увеличилось с 600 до 991, три человека остаются пропавшими без вести. Об этом заявил в субботу шериф округа Боулдер Джо Пелле на пресс-конференции, транслировавшейся его офисом, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"По нашим нынешним оценкам, и я предполагаю, что они близки к окончательным цифрам, в городе Луисвилл были уничтожены 553 дома, еще 45 повреждены. В городе Супериор были уничтожены 332 и 60 повреждены. За пределами эти городов были уничтожены 106 домов и 22 повреждены. Всего уничтожен 991 дом, 127 повреждены", - сказал он.

"Мы также можем подтвердить, что по меньше мере три человека пропали без вести. Поиски продолжаются, но, скорее всего, речь идет о поисках останков", - добавил Пелле.