Блинкен осудил ракетные пуски КНДР

Госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонной беседе с главой МИД Южной Кореи Чон Ый Ёном обсудил вопросы, касающихся недавних ракетных пусков КНДР, сообщил госдеп, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Блинкен осудил недавние запуски баллистических ракет КНДР, которые являлись нарушением многочисленных резолюций Совета Безопасности ООН", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что госсекретарь "подтвердил, что альянс США и РК является основой мира, безопасности и процветания в Индо-Тихоокеанском регионе и за его пределами". Он "подчеркнул важность продолжения трехстороннего сотрудничества США, Республики Корея и Японии и твердую заверил в приверженности США обороне Республики Корея".

Госдеп информировал, что стороны обсудили сотрудничество в целях достижения полной денуклеаризации и прочного мира на Корейском полуострове, а также важность срочных действий по прекращению пандемии COVID-19.