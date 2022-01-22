Природный пожар в Калифорнии охватил более 100 га

Природный пожар в Пало-Колорадо охватил площадь более 100 га. Об этом сообщило в субботу местное отделение телеканала NBC, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, о пожаре стало известно около 19:30 пятницы по местному времени.

Ранее Национальная метеорологическая служба США предупредила, что в субботу утром в районе ожидается сильный ветер. Это представляет дополнительную опасность.

Жители района получили приказ об эвакуации. Американское отделение Красного Креста организовало для них временное убежище.