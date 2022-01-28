Авиарегулятор США разрешил ввести в эксплуатацию новые вышки 5G

Федеральное авиационное управление (ФАУ) США разрешило операторам сотовой связи Verizon и AT&T развернуть новые сети 5G. Об этом говорится в пресс-релизе ФАУ, опубликованном в пятницу, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"ФАУ, Verizon и AT&T согласовали шаги, которые позволят большему количеству самолетов безопасно использовать ключевые аэропорты, а также сделают возможным запуск большего количества вышек для развертывания сервиса 5G", - говорится в заявлении.

Компании предоставили ФАУ более точные данные о местоположении вышек и поддержали тщательный анализ взаимодействия 5G в C-диапазоне с приборами самолетов. Это позволило точнее определить и сократить области вокруг аэропортов, где развертывание 5G невозможно.

Ранее сообщалось, что американские операторы связи AT&T и Verizon согласились отложить включение части вышек сетей сотовой связи стандарта 5G в новом диапазоне вокруг аэропортов, поскольку это может угрожать безопасности полетов из-за вмешательства в работу электроники самолетов. Таким образом, операторы связи лишь частично уступили требованиям авиаперевозчиков, настаивавших на том, чтобы вновь отложить развертывание инфраструктуры для сетей 5G. Работы по установке нового оборудования начались 18 января.

Некоторые авиакомпании, среди которых Air India, Japan Airlines (JAL) и Emirates Airlines, уже отменили ряд рейсов в США из-за опасений по поводу влияния сетей 5G на приборы самолетов.