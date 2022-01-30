Трамп в случае победы на следующих выборах обещал помиловать участников штурма Капитолия

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что помилует участников беспорядков и обвиняемых в штурме Капитолия, если будет избран президентом в 2024 году, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Если я буду баллотироваться и выиграю, мы будем справедливо относиться к этим людям. Мы будем обращаться с ними справедливо, и, если это потребует помилования, мы их помилуем, поскольку с ними обращаются так несправедливо", - сказал Трамп на встрече со своими сторонниками в Техасе.

Более 700 человек арестованы и им предъявлены обвинения в связи с масштабным расследованием штурма.