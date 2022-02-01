Россия ответила США на предложения по безопасности
США получили от России письменный ответ на отправленные ранее Вашингтоном Москве предложения по безопасности. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Газету.ru, сообщил Тhe Washington Post представитель американской администрации.
«Было бы непродуктивно вести публичные переговоры, поэтому мы оставим это на усмотрение России, если они захотят обсудить свой ответ», — рассказал собеседник издания.
Он отказался раскрывать подробности ответа России, отметив, что США полностью привержены диалогу для решения вопросов безопасности. Чиновник отметил, что Вашингтон продолжит тесные консультации со своими союзниками и партнерами, включая Украину
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