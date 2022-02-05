Конгрессмены могут запросить сведения о штурме Капитолия у бывшего вице-президента

Члены специального комитета Палаты представителей Конгресса США, проводящего расследование штурма Капитолия 6 января 2021 года, могут в будущем запросить информацию у бывшего американского вице-президента Майкла Пенса. Об этом сообщила в субботу газета The Hill, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Надо полагать, что у вице-президента много информации, представляющей интерес для комитета. Я имею в виду, что он бежал из Капитолия, опасаясь за свою жизнь, он осведомлен о многих различных беседах, которые важны для нас", - приводятся в публикации слова конгрессмена Джейми Раскина (демократ от штата Мэриленд), являющегося одним из членов комитета. "Безусловно, все хотят услышать от [бывшего] вице-президента Пенса о том, что он пережил, но вице-президент США - это не тот, кого вызывают в качестве свидетеля в первую очередь. Мы пытаемся собрать как можно больше подробностей, прежде чем перейти к ряду ключевых свидетелей", - добавил Раскин.

"Мы получили много информации о [бывшем] вице-президенте из разных источников, так что посмотрим", - отметила законодатель Зо Лофгрин (демократ от штата Калифорния), также входящая в спецкомитет. Она заверила, что участники расследования "не боятся работать с любым источником", но не хотели бы тратить силы на получение информации, которой уже располагают. В публикации приводятся также комментарии других членов спецкомитета. Некоторые из них отметили необходимость проявлять осторожность в том, что касается вызова свидетелей, чтобы не создавать опасных прецедентов.

В прошлом году спецкомитет запросил информацию у ряда бывших помощников 45-го президента США Дональда Трампа. В ноябре 2021 года политическому консультанту Стивену Бэннону, который был при Трампе политическим стратегом Белого дома, предъявили обвинения в неуважении к Конгрессу за неявку на слушания в комитете. В декабре законодатели рекомендовали Минюсту США привлечь к ответственности за отказ лично выступить на слушаниях Марка Медоуза, который возглавлял аппарат сотрудников Белого дома в администрации Трампа.