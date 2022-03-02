Байден заявил, что США не будут воевать в Украине, но готовы защищать страны НАТО

Президент США Джо Байден заявил, что Америка готова "защищать каждый дюйм территории" НАТО, но воевать в Украине не собирается, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Позвольте мне сказать ясно: наши силы не будут вовлечены в конфликт с российскими силами в Украине. Наши силы не поедут в Европу бороться на Украине, но они будут защищать наших союзников по НАТО", - сказал Байден в обращении к Конгрессу.

По его словам, США мобилизует наземные, морские и воздушные силы для того, чтобы "защищать страны, включая Польшу, Румынию, Латвию, Литву, Эстонию".

Байден добавил, что США и их партнеры сохранили единство в ситуации с Украиной.

"Я провел бесчисленные часы, объединяя наших европейских союзников. Вместе с нашими союзниками мы прямо сейчас вводим мощные экономические санкции. Вместе с нашими союзниками мы оказываем поддержку украинцам в их борьбе за свободу. Военная помощь. Экономическая помощь. Гуманитарная помощь. Мы предоставляем Украине более $1 млрд прямой помощи", - отметил он.

Также Байден заверил соотечественников, что им не стоит опасаться последствий событий на Украине.

"Я знаю, что новости о том, что происходит, могут казаться тревожными для всех американцев, но я хочу, чтобы вы знали: у нас все будет окей", - заявил американский лидер.