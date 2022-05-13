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США готовятся развернуть в Европе 10,5 тыс. военных

США Материалы 13 мая 2022 23:06
США готовятся развернуть в Европе 10,5 тыс. военных

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Официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что в ближайшие месяцы США в рамках ротации развернут в Европе порядка 10,5 тыс. американских военнослужащих, передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".

По словам Кирби, эти военные заменят армейские подразделения, разместившиеся ранее «на европейском театре операций». Он отметил, что подразделения вернутся в места дислокации «в соответствии с надлежащей передачей ответственности», этот процесс займет несколько месяцев.

Также представитель военного ведомства США подчеркнул, что эти военнослужащие не будут «воевать в Украине».

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