Цены на нефть растут на данных минэнерго США о снижении ее запасов

Мировые цены на нефть в четверг утром растут более чем на 1% на данных минэнерго США о неожиданном снижении ее запасов. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 1,39%, до 110,63 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI — на 1,01%, до 108,12 доллара.

Оптимизму на нефтяном рынке в среду способствуют статданные минэнерго США о снижении коммерческих запасов нефти за неделю по 13 мая на 3,4 миллиона баррелей, до 420,8 миллиона баррелей. При этом аналитики, напротив, ожидали роста на 1,4 миллиона.

Однако ралли на нефтяном рынке вскоре может быть завершено. По словам аналитика Стивена Иннеса, которые приводит газета Wall Street Journal, это очень нестабильный рынок, и есть достаточно причин, по которым трейдеры могут стремиться продавать в текущих условиях. Так, существует возможность появления на рынке венесуэльской нефти, отмечает эксперт.

Ранее, 17 мая, вице-президент Венесуэлы Делси Родригес подтвердила информацию СМИ о том, что Соединенные Штаты Америки одобрили возобновление операций в южноамериканской стране для нефтяных компаний США и Европы.