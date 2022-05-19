Сенат США одобрил выделение Украине помощи на $40 млрд

Сенат Конгресса США одобрил в четверг законопроект о выделении дополнительной помощи Украине в объеме около $40 млрд, передает Trend со ссылкой на Укринформ.

Сенат вслед за Палатой представителей принял проект закона H.R.7691 О выделении дополнительных ассигнований Украине – 2022, который предусматривает около $40 миллиардов.

Нижняя палата Конгресса одобрила законопроект о выделении по запросу администрации дополнительной помощи Украине на прошлой неделе. Теперь инициатива поступит на подпись президенту США Джо Байдену.