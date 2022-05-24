Белый дом изучит возможность использования запасов дизеля для снижения цен на рынке

Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность высвобождения дизельного топлива из редко используемых запасов в попытке справиться с серьезным дефицитом поставок и скачком цен на рынке. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома.

По его словам, Байден попросил чиновников провести базовую работу, необходимую для того, чтобы быть готовыми к выпуску топлива из резерва.

"Мы думаем, что это похоже на те самые обстоятельства, при которых следует рассмотреть вопрос о высвобождении (топлива - ИФ). Это то, что поручил президент", - сказал чиновник.

Между тем, отмечается, дизельный резерв США относительно невелик и поможет выиграть только ограниченное время.

В апреле Управление энергетической информации Минэнерго (EIA) спрогнозировало повышение цен на бензин и дизтопливо в США этим летом до рекордных показателей с 2014 года. Так, цены на бензин ожидаются на среднем уровне $3,84 за галлон (3,7 литра) против $3,06 летом прошлого года, а цены на дизель - $4,57 за галлон по сравнению с $3,28 прошлым летом.