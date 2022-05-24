ФБР предотвратило покушение на Джорджа Буша

Предположительно связанный с «Исламским государством» боевик планировал покушение на бывшего президента США Джорджа Буша-младшего. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Ленту.ru, пишет Forbes.

Покушение на экс-президента предотвратило Федеральное бюро расследований (ФБР). Спецслужба раскрыла планы боевика благодаря слежке за его учетной записью в мессенджере WhatsApp. Подозреваемый признался, что планировал привлечь к организации убийства четырех граждан Ирака, проживающих в Ираке, Турции, Египте и Дании. Помимо этого, стало известно, что он приехал в Техас, чтобы снять дом Буша на видео.

Подозреваемый — выходец из Ирака, живет в Колумбусе, штат Огайо, его имя не называется. Он находился в США с 2020 года в ожидании согласования предоставления ему убежища. Мужчина объяснил свой поступок тем, что считает Буша ответственным за гибель тысяч иракцев после вторжения США в страну в 2003 году.