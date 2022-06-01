США передадут Украине дальнобойные системы артиллерийского огня HIMARS

В следующем пакете оборонной помощи, США пришлют в Украину системы артиллерийского огня значительно большей дальнобойности. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Укринформ, пишет CNN, ссылаясь на слова информированного источника в американском правительстве.

"Высокопоставленный чиновник в администрации США подтвердил журналистам, что в рамках 11-го пакета безопасности, США пришлют в Украину сделанные в Америке ракетные артиллерийские системы повышенной мобильности, известные как HIMARS", – говорится в материале.

Отмечается, что эти системы будут оснащены боеприпасами, способными поражать цели на расстоянии до 80 км.

"Это значительно меньше, чем максимальная дальность этой системы – которая способна наносить удары на расстоянии до 300 км – но гораздо больше, чем другие типы вооружения, до сих пор полученные Украиной. Например, M777 Howitzer, присланные Штатами в Украину в прошлом месяце, были значительно более мощными и дальнобойными, чем предыдущие системы, но даже они имели дальность до 25 км”, – объясняет CNN.

Издание добавляет, что в этом пакете помощи – о котором будет официально объявлено в среду – будут также радары для слежения за воздушным пространством, дополнительное противотанковое оружие, в том числе Джавелины, бронебойное вооружение, артиллерийские боеприпасы, вертолеты, тактические автомобили и запасные части, необходимые Украине для поддержки имеющегося автопарка в рабочем состоянии.