Генпрокуратура Техаса заявила о расследовании в отношении Twitter из-за ботов

Генпрокурор американского штата Техас Кен Пакстон сообщил в понедельник о начале расследования против компании Twitter в связи с предоставлением недостоверной информации о фейковых учетных записях и ботах на платформе, что негативно сказывается на экономике штата, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Генеральный прокурор Кен Пакстон инициировал расследование против Twitter в связи с предоставлением потенциально недостоверных данных о фейковых аккаунтах ботов, что нарушает закон Техаса о мошеннической торговой практике", - говорится в заявлении, размещенном на сайте Пакстона.

Согласно распространенным генпрокуратурой данным, соцсеть утверждает, что менее 5% пользователей платформы - боты, хотя в действительности их может быть около или более 20%. В рамках расследования властей Техаса компания должна предоставить документы, в которых будет указана информация о том, как Twitter "управляет данными пользователей и подсчитывает их", а также сведения о влиянии этих показателей на экономику Техаса. Социальная сеть должна ответить на запрос Пакстона до 27 июня.

"Техасцы полагаются на сделанные публично заявления Twitter о том, что почти все ее пользователи - настоящие люди. Это важно не только для обычных пользователей Twitter, но также и для предприятий и рекламодателей, которые пользуются Twitter в качестве источника дохода. Если Twitter искажает данные о числе фейковых учетных записей, чтобы увеличить свои доходы, то я обязан защитить техасцев", - отметил генпрокурор.