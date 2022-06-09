Intel на 2 недели прекратит прием на работу в отдел по производству чипов для ПК

Американская компания Intel, которая является одним из ведущих поставщиков микропроцессоров, на две недели приостановит прием на работу в подразделение, занимающееся производством микросхем для персональных компьютеров и ноутбуков, в целях сокращения расходов. Об этом в среду сообщило агентство Reuters со ссылкой на уведомление, разосланное сотрудникам компании, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным агентства, Intel "приостанавливает прием на работу" в подразделение, а также временно прекратит "размещение объявлений о вакансиях". Согласно уведомлению, некоторые виды найма могут возобновиться спустя две недели после того, как подразделение пересмотрит приоритеты, передает Reuters.

"Повышенная концентрация и расстановка приоритетов в вопросах наших расходов поможет нам справиться с неопределенностью в области макроэкономики, реализовать нашу стратегию и выполнить свои обязательства перед клиентами, акционерами и сотрудниками", - говорится в уведомлении.

Кроме того, в письме сотрудникам были изложены и другие меры, направленные на сокращение расходов, в частности ограничение участия в конференциях и проведение встреч в онлайн-формате, когда это возможно.