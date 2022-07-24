Йеллен: экономика США замедляется, но речи о рецессии не идет

Американская экономика замедляется, но никаких признаков рецессии нет. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявила министр финансов США Джанет Йеллен в интервью телеканалу NBC, вышедшем в эфир в воскресенье.

"Экономика замедляется. В прошлом году был быстрый рост около 5,5%, удалось вернуть людей на работу, которые ее потеряли в ходе пандемии, - сказала Йеллен. - Рынок труда сейчас очень сильный. <...> Это не экономика, находящаяся в рецессии, но мы сейчас в периоде перехода, в ходе которого рост замедлился. Это необходимо".

"Но вы не видите сейчас никаких признаков, рецессия - это широкое сокращение, затрагивающее многие сектора экономики. Этого нет", - добавил она.

Однако, отметила Йеллен, инфляция слишком высока. "ФРС поручено проводить политику, которая снизит инфляцию. Я ожидаю, что это будет успешно", - сказала глава ведомства.