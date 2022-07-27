Госдеп пообещал ознакомиться с предложением Борреля по возобновлению СВПД

Власти США ознакомятся и уведомят ЕС о своей позиции относительно предложения главы европейской дипломатии Жозепа Борреля по возобновлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), заявили во вторник в Госдепе, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"План, который, как мы считаем, был бы хорошей сделкой, обсуждается с марта. И мы были готовы его принять. И, как мы понимаем, что этот новый документ, о котором говорил Боррель, основан на том самом нашем черновом плане", - сказал официальный представитель госдепа Нед Прайс.

"Мы изучаем изменения, которые были предложены со стороны ЕС. И мы отреагируем на них в скором времени", - отметил он.

Он добавил, что США будут действовать "быстро" при оценке предложения Борреля и проинформируют Брюссель напрямую.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель во вторник в комментарии в газете The Financial Times заявил, что "пришло время спасти иранскую ядерную сделку". Он также представил предложение по возобновлению сделки, которое, по его словам, не является "идеальным соглашением". "Но оно представляет лучший из возможных вариантов, который я, будучи координатором переговоров, считаю реализуемым", - указал Боррель.