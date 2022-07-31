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Главнокомандующий ВМС Южной Кореи нанесет визит в США

США Материалы 31 июля 2022 09:23 (UTC +04:00)
Главнокомандующий ВМС Южной Кореи нанесет визит в США

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Главнокомандующий военно-морскими силами Южной Кореи Ли Чон Хо совершит недельный визит в США для обсуждения вопросов военного сотрудничества и обменов, сообщила в воскресенье пресс-служба ВМС страны, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Ли Чон Хо совершит недельный визит на Гавайи и в Вашингтон. В ходе визита у него запланированы встречи с министром ВМС США Карлосом дель Торо, командующим Индо-Тихоокеанским командованием США Джоном Акилино, а также другими высокопоставленными военными чиновниками", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что стороны "планируют обсудить вопросы укрепления военного сотрудничества и безопасность в океане".

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