Cпецпредставитель США по Ирану отправится в Вену на переговоры по ядерной сделке

Спецпредставитель США по Ирану Роберт Мэлли отправится на этой неделе в Вену для продолжения переговоров по ядерной сделке. Об этом сообщило в среду агентство Reuters со ссылкой на должностное лицо США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Каких-либо других подробностей о данной поездке не приводится. В Госдепартаменте пока не ответили на запрос о представлении комментария по этой теме.

Как заявил ранее в среду официальный представитель МИД Ирана Насер Канани Чафи, делегация этой страны в течение нескольких часов отправится в Вену для продолжения консультаций. По словам дипломата, "в ходе этого раунда переговоров состоятся обсуждение и обмен мнениями по поводу представленных сторонами предложений, включая идеи, предложенные Ираном".