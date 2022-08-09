Трамп заявил, что агенты ФБР проводят обыск в его поместье Мар-а-Лаго

Бывший президент США Дональд Трамп сообщил, что агенты Федерального бюро расследований США проводят обыск в его поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В свете работы и сотрудничества с соответствующими правительственными структурами этот необъявленный обыск моего дома не был необходимым или уместным", - говорится в заявлении Трампа, размещенном в понедельник на его странице в социальной сети Truth Social.

Бывший президент назвал происходящее нападением радикальных левых демократов, которые не хотят, чтобы он принимал участие в президентских выборах в 2024 году.

Трамп также сравнил обыск с проникновением пятерых представителей спецслужб в штаб-квартиру кандидата в президенты от Демократической партии Джорджа Макговерна, располагавшуюся в отеле "Уотергейт" в Вашингтоне, в 1972 году.