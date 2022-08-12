ФБР искало в имении Трампа связанные с ядерным оружием документы

Документы, которые ФБР искало в имении бывшего президента США Дональда Трампа в Мар-а-Лаго, включали секретные материалы, связанные с ядерным оружием, сообщает Washington Post, передает Trend со ссылкой на "Интерфакс".

"Секретные документы, касающиеся ядерного оружия, были среди предметов, которые агенты ФБР искали при обыске резиденции бывшего президента Дональда Трампа во Флориде в понедельник", - пишет издание со ссылкой на осведомленные источники.

Собеседники издания не предоставили дополнительных подробностей о том, какую именно информацию искали агенты, касались ли документы оружия, принадлежащего США или какой-либо другой стране. Они также не сообщили, были ли обнаружены такие документы в ходе обыска.

Ранее юристы Министерства юстиции США подали ходатайство о разрешении опубликовать ордер и опись изъятого в ходе обыска. Глава Минюста Меррик Гарланд объявил, что лично санкционировал решение запросить разрешение суда на выдачу ордера на обыск.

В понедельник вечером Трамп заявил, что его имение Мар-а-Лаго в Палм-Бич во Флориде обыскали агенты ФБР, и что действующий американский лидер Джо Байден якобы заранее знал об этом обыске. Экс-президент США отметил, что не был предупрежден о готовящемся обыске, и обвинил правоохранительные органы в "политическом преследовании".

Ряд СМИ сообщил, что обыск, предположительно, связан с расследованием незаконного присвоения Трампом документов Белого дома, которые он якобы хранил в Мар-а-Лаго после ухода с поста президента.

Ранее в этом году Национальный архив заявил, что Трамп забрал 15 коробок с президентскими записями в свою личную резиденцию во Флориде. В этих ящиках якобы содержалась "секретная информация о национальной безопасности" и официальная переписка между Трампом и главами иностранных государств.

Сторонники Трампа, в свою очередь, считают, что это расследование - политически мотивированное. Предполагается, что его цель - помешать экс-президенту баллотироваться на выборах 2024 года.