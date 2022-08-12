Трамп назвал ложью данные СМИ о якобы наличии у него документов по ядерному оружию

Бывший президент США Дональд Трамп назвал ложью информацию СМИ о якобы наличии у него засекреченных документов по ядерному оружию, что, предположительно, могло послужить основанием для проведения Федеральным бюро расследований (ФБР) обыска в его поместье Мар-а-Лаго (штат Флорида). Соответствующую публикацию он разместил в пятницу в своей социальной сети Truth Social, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"История с ядерным оружием - это ложь, точно так же, как ложью была Россия, Россия, Россия, два импичмента были построены на лжи, расследование [спецпрокурора Роберта] Мюллера было ложью и многое другое. В этом замешаны все те же сомнительные люди", - отметил бывший американский лидер.

"Почему ФБР не разрешило провести проверку помещений в Мар-а-Лаго в присутствии наших или других юристов. Их заставили ждать снаружи, на жаре, даже близко их не подпускали - сказали "совершенно точно нет". Как считаете, подкидывали информацию"? - задался вопросом Трамп, обращаясь к своим подписчикам.

В четверг газета The Washington Post сообщила со ссылкой на источники, что ФБР США при обыске в поместье Трампа искало среди прочего секретные документы, связанные с ядерным оружием. Источники издания не уточнили, были ли такие документы обнаружены в ходе обыска. По словам опрошенных The Washington Post экспертов, как правило, такого рода документация является строго секретной, доступ к ней открыт ограниченному кругу должностных лиц США. Разглашение подробностей об американском ядерном оружии, продолжает газета, может послужить дорожной картой для противников, стремящихся разработать способы противодействия этим системам.