В штате Мехико из-за непогоды погибли четыре человека

Ливни, обрушившиеся на мексиканский штат Мехико, унесли жизни по меньшей мере четырех человек. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило информационное агентство Quadratín.

По его данным, в числе жертв непогоды оказались женщина и ребенок.

Осадки вызвали резкий рост уровня воды в реке Сан-Фелипе в муниципалитете Тлатлайя, из-за чего шесть жилых домов унесло течением. Несколько местных жителей пропали без вести, ведется их поиск. Сведений об общем объеме материального ущерба пока обнародовано не было. Власти привлекли к ликвидации последствий стихийного бедствия более 250 военнослужащих.

В ближайшие сутки, согласно прогнозам, погодные условия в регионе останутся сложными, сильные дожди не прекратятся. В связи с этим жителей штата призвали соблюдать необходимые меры предосторожности и следить за оповещениями сил гражданской обороны.