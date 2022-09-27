Вице-президент США посетит межкорейскую демилитаризованную зону

Вице-президент США Камала Харрис посетит демилитаризованную зону, разделяющую две Кореи, во время своего визита в Южную Корею на этой неделе. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, сообщает "Ренхап", ссылаясь на премьер-министра Республики Корея Хан Дак Су.

Сообщается, что заявления о предстоящем визите Харрис были сделаны во время встречи премьер-министра Южной Кореи и вице-президента США в Токио, куда они прибыли на государственные похороны бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

По словам Хан Дак Су, визит Харрис в демилитаризованную зону, запланированный на четверг, является "символическим" шагом для альянса Южной Кореи и США.

"Я думаю, что ваш визит в демилитаризованную зону и Сеул будет очень символической демонстрацией вашей твердой приверженности безопасности и миру на Корейском полуострове, и мы работаем с вами и с США относительно Северной Кореи", - цитируют журналисты заявление премьер-министра Южной Кореи.

В свою очередь, отмечает агентство, вице-президент США заявила, что альянс двух стран является "стержнем безопасности и процветания в Индо-Тихоокеанском регионе".

Белый дом также подтвердил планируемый Харрис визит в демилитаризованную зону.

Как сообщил журналистам американских СМИ представитель администрации президента США, поездка Харрис будет включать посещение демилитаризованной зоны, встречи с военнослужащими и оперативный брифинг американских командиров.

Согласно чиновнику, таким образом США подтвердит свою приверженность "стоять рядом" с Южной Кореей перед лицом "любых угроз", исходящих от КНДР.

Визит в демилитаризованную зону станет первым для Харрис с момента ее вступления в должность вице-президента.