Маск заявил, что с помощью Twitter создаст объединяющее несколько сервисов приложение

Американский предприниматель Илон Маск заявил во вторник, что покупка американской компании Twitter, владеющей одноименной социальной сетью, необходима Илону Маску для создания в будущем программы, объединяющей в себе несколько сервисов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Маск вновь намерен приобрести социальную сеть. Позднее в Twitter подтвердили получение письма о желании предпринимателя завершить сделку по покупке компании. "Покупка Twitter ускорит создание X - приложения для всего", - написал он в Twitter, однако не пояснил, в какой роли намерен задействовать платформу социальной сети.

В апреле руководство Twitter объявило, что Маск предложил приобрести соцсеть за $44 млрд. В мае предприниматель заявил, что пытается получить от компании информацию, которая подтвердила бы, что фальшивые и применяемые для массовой рассылки рекламных сообщений учетные записи составляют менее 5% их общего числа в соцсети. Таких данных ему не предоставили, и в начале июля юристы Маска уведомили компанию, что он отказывается от покупки.

12 июля Twitter обратилась в суд, пытаясь таким образом заставить Маска выполнить свои обязательства. 29 июля предприниматель подал в суд штата Делавэр встречный иск к компании. Как сообщил телеканал CNBS, Маск попросил суд сохранить в тайне подробности иска. 30 августа представители Маска заявили, что высказанные публично бывшим главой службы безопасности Пейтером Затко обвинения о "вопиющих недостатках в безопасности и конфиденциальности соцсети" являются дополнительной причиной расторгнуть сделку.

Судебные слушания назначены на октябрь. Разбирательство должно будет определить, имел ли Маск право заявлять в одностороннем порядке о расторжении соглашения с Twitter из-за того, что руководство соцсети не предоставило ему необходимой информации о доле фальшивых аккаунтов.