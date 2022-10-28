Трамп заявил о разблокировке его аккаунта в Twitter 31 октября

Бывший президент США республиканец Дональд Трамп поздравил предпринимателя Илона Маска с покупкой компании Twitter и заявил, что его аккаунт в соцсети будет восстановлен в понедельник, 31 октября, передает Trend со ссылкой на ТАСС. Соответствующее заявление в четверг распространила пресс-служба Трампа.

"Поздравляю Илона Маска с приобретением Twitter, - говорится в документе. - Мне сообщили, что моя учетная запись будет восстановлена в понедельник, - посмотрим".

В четверг Маск закрыл сделку по приобретению Twitter и возглавил компанию. Сумма сделки составила $44 млрд.

В начале 2021 года администрация Twitter запретил Трампу пользоваться своим сервисом. Это произошло вскоре после того, как сторонники республиканца, являвшегося в то время главой американской администрации, попытались воспрепятствовать утверждению в Конгрессе США итогов прошедших президентских выборов. Победу на них одержал демократ Джо Байден. Администраторы аргументировали блокировку аккаунта Трампа тем, что твиты бывшего президента с высокой долей вероятности побуждают людей повторить беспорядки.