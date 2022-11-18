Минюст США назначил спецпрокурора для проведения расследования по делу Трампа

Министр юстиции - генеральный прокурор США Меррик Гарленд назначил спецпрокурора, который будет отвечать за проведение разбирательства, касающегося бывшего американского президента Дональда Трампа. Об этом сообщили в пятницу американские СМИ, ссылаясь на сотрудника Минюста США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Разбирательство касается обвинений в том, что Трамп хранил секретные документы в своем поместье Мар-а-Лаго (штат Флорида), а также препятствовал утверждению итогов предыдущих президентских выборов и передаче полномочий новому американскому лидеру Джо Байдену.

Трамп ранее на этой неделе заявил, что намерен вновь баллотироваться на пост президента США.