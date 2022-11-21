Экс-глава Walt Disney Роберт Айгер вернется на пост гендиректора компании

Совет директоров The Walt Disney Company принял решение назначить генеральным директором компании Роберта Айгера, возглавлявшего Disney с 2005 по 2020 год. Об этом говорится в заявлении американского конгломерата, опубликованном в воскресенье, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Disney вступает в все более сложный период трансформации отрасли, на фоне чего совет директоров пришел к выводу, что Боб Айгер обладает уникальными возможностями для руководства компанией в этот переломный период", - приводятся в пресс-релизе слова председателя совета директоров компании Сьюзан Арнольд.

Айгер, проработавший в компании более четырех десятилетий, в том числе 15 лет в качестве генерального директора, согласился исполнять обязанности главы Disney в течение двух лет, получив от совета директоров поручение определить стратегическое направление для возобновления роста медиаконгломерата. Ему также поручено совместно с советом директоров подобрать кандидатуру преемника, который возглавит компанию по окончании срока его полномочий. Айгер сменит Боба Чапека, который покинул свой пост.

Арнольд также выразила благодарность Чапеку за проделанную работу. "Мы благодарим Боба Чапека за его службу в Disney на протяжении всей его долгой карьеры, в том числе за руководство компанией в условиях беспрецедентных проблем пандемии", - заявила глава совета директоров.

Как отмечает компания, за 15 лет работы на посту генерального директора Роберт Айгер помог превратить Disney в одну из самых успешных и уважаемых компаний в сфере медиа и развлечений. Он расширил наследие Disney с приобретением компаний Pixar, Marvel Entertainment, Lucasfilm и 21st Century Fox. За период руководства Айгера рыночная капитализация компании была увеличена в пять раз.