Белый дом назвал Францию жизненно важным партнером США

Франция является жизненно важным партнером и старейшим союзником Соединенных Штатов. Об этом координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил на регулярном брифинге в понедельник в преддверии визита в Вашингтон президента Франции Эмманюэля Макрона, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Это (визит - прим. ТАСС) представляет собой возможность подчеркнуть основополагающий компонент подхода этой [вашингтонской] администрации к внешней политике, а именно - союзы. Франция является жизненно важным глобальным партнером и, конечно, старейшим союзником США", - сказал он. Кирби особо выделил экономическое сотрудничество США и Франции, а также взаимодействие двух стран в сфере обороны и безопасности.

Как рассказал представитель Белого дома, в среду Макрон в рамках визита посетит вместе с вице-президентом США Камалой Харрис штаб-квартиру NASA. На четверг запланирована двусторонняя встреча Макрона и президента США Джо Байдена.