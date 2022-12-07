Профильные комитеты Конгресса США согласовали проект оборонного бюджета на $858 млрд

Комитеты обеих палат Конгресса США по делам вооруженных сил согласовали проект оборонного бюджета на 2023 финансовый год (начался 1 октября) в размере 858 млрд долларов. Об этом говорится в распространенном во вторник совместном письменном заявлении комитетов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ранее в Конгрессе была сформирована комиссия из представителей обеих палат для согласования деталей подготовленных Палатой представителей и Сенатом различающихся проектов оборонного бюджета. Теперь конгрессмены и сенаторы должны будут проголосовать за согласованный документ.

Как ожидается, он будет вынесен на голосование в Палате представителей на этой неделе, затем за него проголосует Сенат. Итоговый проект бюджета будет направлен президенту США Джо Байдену на подпись.