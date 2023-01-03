Выборы спикера Палаты представителей США впервые за 100 лет не ограничились одним туром

Выборы спикера Палаты представителей Конгресса США впервые за столетие не ограничились одним туром, лидер республиканцев Кевин Маккарти с первого раза не получил большинство голосов. Трансляцию заседания ведет во вторник телеканал C-SPAN, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В целом на голосование были выставлены три кандидатуры: от республиканцев - Маккарти и Эндрю Биггс, а от демократов - Хаким Джеффрис. Лидеру республиканцев не удалось заручиться поддержкой достаточного числа однопартийцев. Ранее американские СМИ сообщали, что Маккарти пришлось пойти на ряд уступок, чтобы попытаться убедить конгрессменов поддержать его.

Последний раз подобная ситуация, когда спикера Палаты представителей не удавалось выбрать в первом туре, имела место ровно 100 лет назад - в 1923 году