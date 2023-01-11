Байден: США, Канада и Мексика будут вместе искать рынки сбыта чистого водорода

Соединенные Штаты, Канада и Мексика договорились принимать совместные меры по поиску рынка для сбыта чистого водорода. Об этом заявил во вторник американский президент Джо Байден по итогам саммита стран Северной Америки в Мехико, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы обсуждали выполнение наших обязательств по превращению Северной Америки в центр чистой энергетики. И я считаю, что это в наших силах <...>. Это означает совместную работу по созданию автомобилей с нулевым уровнем выбросов, по строительству зарядных станций для электромобилей, совместимых для наших стран. Это означает изучение общих рынков для сбыта чистого водорода, и это означает совместную работу по выполнению наших амбициозных обязательств в рамках Парижского соглашения, включая борьбу с выбросами метана и черного углерода", - отметил глава государства.

По его словам, главной задачей трех стран является "сохранение Северной Америки как наиболее конкурентоспособного, процветающего и жизнеспособного экономического региона мира". "Сейчас мы работаем над укреплением в будущем нашего сотрудничества по цепочкам поставок и критически важным минералам. Таким образом, мы можем продолжать наращивать наши усилия по созданию технологий завтрашнего дня прямо здесь, в Северной Америке", - подчеркнул Байден.