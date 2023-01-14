Республиканцы в Конгрессе начали новое расследование относительно секретных бумаг Байдена

Юридический комитет Палаты представителей Конгресса, находящийся под контролем республиканцев, инициировал новое расследование относительно обстоятельств хранения в аналитическом центре и доме президента-демократа Джо Байдена секретных документов, относящихся к тому времени, когда он занимал пост вице-президента (2008-2016). Об этом сообщила в пятницу газета The Hill, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Она отмечает, что председатель комитета Джим Джордан (республиканец, от штата Огайо) направил письмо министру юстиции США Меррику Гарленду, в котором уведомил его о начале разбирательства, а также запросил у него документы, касающиеся решения Минюста о назначении спецпрокурора для расследования дела о бумагах Байдена. Кроме того, республиканцы хотят получить от ведомства документы и данные о взаимодействии Минюста, ФБР и Белого дома в вопросе о назначении спецпрокурора. Они рассчитывают добиться этого до 27 января.

Ранее комитет Палаты представителей по надзору и подотчетности, также контролируемый республиканцами, начал собственное расследование относительно секретных бумаг Байдена. Некоторые республиканцы убеждены, что Белый дом специально скрыл этот инцидент от общественности в преддверии промежуточных выборов в Конгресс, которые состоялись 8 ноября прошлого года.

Гарленд в четверг объявил о назначении бывшего федерального прокурора Роберта Хёра спецпрокурором для расследования дела о ненадлежащем хранении Байденом секретных документов. Как уточнил министр, его ведомство получило сведения об обнаружении этих бумаг в офисе связанного с Байденом аналитического центра 4 ноября прошлого года, 20 декабря ведомство узнало о наличии таких документов и в доме нынешнего президента США. Упомянутые материалы относятся к тому времени, когда Байден был вице-президентом США.