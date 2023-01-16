Шесть человек погибли в результате стрельбы в Калифорнии

Шесть человек, в том числе шестилетний ребенок, стали жертвами произошедшей в понедельник стрельбы в округе Туларе в штате Калифорния. Об этом сообщил телеканал Fox News, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его сведениям, стрельба произошла в одном из домов населенного пункта Гошен около 03:30 по местному времени. Прибывшие на место правоохранители обнаружили в доме пятерых погибших и одного раненого, который впоследствии умер в больнице.

Полиция разыскивает двоих подозреваемых, скрывшихся с места происшествия. По мнению правоохранителей, нападение на дом не было случайным и может быть связано с деятельностью преступных группировок.