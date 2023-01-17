Глава Пентагона может посетить Южную Корею в январе

Министр обороны США Ллойд Остин может посетить Республику Корея до конца текущего месяца. Об этом сообщило во вторник агентство Yonhap, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, правительства двух стран ведут консультации по поводу организации этого визита. Информации о конкретных датах поездки пока не приводится. Если визит состоится, то Остин проведет переговоры с южнокорейским министром национальной обороны Ли Чжон Сопом, а также встретится с президентом Юн Сок Ёлем, пишет Yonhap.

В ходе переговоров главы оборонных ведомств двух стран, как ожидается, могут обсудить ситуацию на Корейском полуострове, ракетно-ядерную программу КНДР, а также сотрудничество в области безопасности и обороны в трехстороннем формате с участием Японии. Кроме того, на повестке дня, вероятно, будет и недавнее решение Токио внести изменения в свою стратегию нацбезопасности и укрепить оборонный потенциал, отмечает агентство.