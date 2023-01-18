Saudi Aramco станет единственным поставщиком нефти на крупнейший НПЗ в США

Саудовская нефтяная компания Saudi Aramco объявила о создании трейдинговой компании в США - Aramco Trading Americas, которая станет единственным поставщиком и покупателем нефти для крупнейшего нефтеперерабатывающего завода в США. Об этом говорится в сообщении Saudi Aramco, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Aramco Trading Company (дочернее предприятие Saudi Aramco) приобрела 100% Motiva Trading и учредила вместо нее компанию Aramco Trading Americas (ATA) в Хьюстоне.

"По условиям соглашения ATA будет единственным поставщиком и покупателем для Motiva Enterprises, которая владеет крупнейшим НПЗ в Северной Америке с производственной мощностью 630 тыс. баррелей в сутки (б/ с)", - указывается в сообщении.

Saudi Aramco приобрела Motiva Enterprise в 2017 году в результате сделки с англо-голландским нефтегазовым концерном Shell.