Байден призвал Конгресс одобрить запрещающий продажу штурмового оружия законопроект

Президент США Джо Байден призвал в понедельник обе палаты Конгресса одобрить законопроект, который предполагает запрет на продажу штурмового оружия и магазинов большой емкости. Соответствующее письменное заявление распространил Белый дом, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня (в понедельник) сенатор [Дайэнн] Файнстайн, с которой я вместе работал над введением последнего запрета на штурмовое оружие в 1994 году, снова представила в Сенате запрет на штурмовое оружие и магазины большой емкости, а также законопроект о повышении возраста для их приобретения до 21 года. Эти меры были поддержаны сенаторами [Крисом] Мерфи, [Ричардом] Блюменталем и другими. За 10 лет действия закона о запрете штурмового оружия число случаев массовой стрельбы сократилось. После того как в 2004 году республиканцы отменили этот закон и разрешили продавать оружие, количество случаев массовой стрельбы утроилось. Я призываю обе палаты Конгресса действовать быстро и направить мне на подпись этот запрет на штурмовое оружие", - подчеркнул глава государства. Все перечисленные им сенаторы являются членами Демократической партии.

По словам Байдена, "большинство американского народа согласно" с введением такого рода запретов. Он подчеркнул, что с июня прошлого года "по всей Америке происходила трагедия за трагедией, включая случаи массовой стрельбы - от Колорадо-Спрингс до Монтерей-Парка - и ежедневные акты насилия с применением огнестрельного оружия, которые не попадают в заголовки общенациональных газет".

Как сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, Байден попросил федеральные правоохранительные органы оказать всю необходимую помощь властям города Халф-Мун-Бэй (штат Калифорния), где в понедельник в результате стрельбы погибли семь человек.