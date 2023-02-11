В доме Пенса обнаружили секретный документ

Сотрудники ФБР обнаружили один секретный документ в ходе обыска в доме бывшего вице-президента США Майка Пенса в городе Кармель (штат Индиана). Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила в пятницу газета The Washington Post со ссылкой на помощника политика.

По его данным, агенты также изъяли еще шесть страниц документов, на которых не было грифа секретности. Обыск, который проводится с согласия бывшего вице-президента, продлился пять часов.

По сведениям источников телеканала CNN, в конце января секретные документы были обнаружены в доме Пенса его юристом. Тогда материалы были переданы ФБР.

В январе также стало известно, что в здании связанного с президентом США Джо Байденом вашингтонского аналитического центра, открытого при поддержке Пенсильванского университета, нашли партию секретных документов. Они относятся к тому времени, когда Байден занимал пост вице-президента США. По информации Белого дома, бумаги были обнаружены адвокатами главы государства в ноябре 2022 года. Документы находились в офисном помещении, которое использовалось Байденом с 2017 по 2019 годы - до того момента, как он объявил о выдвижении своей кандидатуры для участия в президентских выборах. Позднее секретные бумаги были найдены и в доме Байдена в Уилмингтоне.

Схожая ситуация с обнаружением официальных документов у экс-президента США Дональда Трампа стала поводом для проведения обысков в его поместье в Мар-а-Лаго 8 августа 2022 года.