Юристы нашли у Трампа дополнительные секретные документы и передали их ФБР

Адвокаты бывшего президента США Дональда Трампа нашли в его резиденции дополнительные секретные документы и передали их специалистам Федерального бюро расследований (ФБР). Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила в пятницу телекомпания CNN со ссылкой на источники.

По их данным, секретные документы были обнаружены в декабре прошлого года в поместье Трампа Мар-а-Лаго (штат Флорида). Помимо секретных документов, количество которых не называется, юристы также нашли ноутбук, принадлежавший одному из помощников бывшего президента, и пустую папку с пометкой "секретный вечерний брифинг". Найденные документы, ноутбук и папку юристы бывшего американского лидера передали экспертам ФБР.

8 августа прошлого года сотрудники ФБР провели обыск в поместье Трампа Мар-а-Лаго. В показаниях агента ФБР, на основе которых был выдан ордер на обыск у Трампа, отмечалось, что в документах, которые Трамп добровольно вернул Национальному архиву США в мае, были секретные сведения. В результате Минюст США распорядился провести обыск, чтобы проверить, не остались ли у Трампа еще секретные документы и хранились ли они в соответствующих условиях.

Трамп утверждает, что никакого нарушения с его стороны быть не может, поскольку он как президент обладал полномочиями рассекретить все находившиеся у него документы. Исключением могли бы стать материалы, относящиеся к ядерной сфере: здесь полномочия президента по рассекречиванию ограничены. Именно такие документы, по информации газеты The Washington Post, были обнаружены в Мар-а-Лаго.

В январе стало известно, что партия секретных документов была найдена в здании связанного с действующим президентом США Джо Байденом вашингтонского аналитического центра, открытого при поддержке Пенсильванского университета. Они относятся к тому времени, когда Байден занимал пост вице-президента США. По данным Белого дома, бумаги были обнаружены адвокатами главы государства в ноябре 2022 года. Документы находились в офисном помещении, которое использовалось Байденом с 2017 по 2019 год - до того момента, как он объявил о выдвижении своей кандидатуры для участия в президентских выборах. Позднее секретные бумаги были найдены и в доме Байдена в Уилмингтоне (штат Делавэр).