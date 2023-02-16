Warner Bros. обсуждает производство нового фильма про Гарри Поттера

Американская киностудия Warner Bros. ведет переговоры о возможном производстве нового фильма про Гарри Поттера. Как сообщила в четверг газета The Sun со ссылкой на источники, продюсеры заинтересованы в экранизации пьесы "Гарри Поттер и Проклятое дитя", которая идет в Лондоне с 2016 года, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По сведениям таблоида, Warner Bros. впечатлена успехом театральной постановки и хотела бы перенести ее действие на большой экран. Студия планирует пригласить для участия в съемках актера Дэниэла Рэдклиффа, известного по роли Гарри Поттера в предыдущих частях поттерианы, и других полюбившихся зрителям артистов, включая Эмму Уотсон и Руперта Гринта, однако "до этого еще невероятно далеко", уточнила газета. Согласно The Sun, продюсеры надеются сделать сразу два фильма по сюжету пьесы, которая рассказывает о дальнейшей судьбе волшебника и его друзей.

Всего с 2001 по 2011 год вышли восемь фильмов про Гарри Поттера по книгам английской писательницы Джоан Роулинг. После этого также были сняты три фильма из серии "Фантастические твари", которая повествует о событиях, предшествующих основной саге. С 2016 года в лондонском театре Палас идет пьеса из двух частей (4 акта) "Гарри Поттер и Проклятое дитя", в написании сценария которой принимала участие Роулинг. Постановки также идут в театре "Лирика" на Бродвее, а также в театрах в Гамбурге, Торонто и Токио.