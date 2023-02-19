Блинкен призвал Китай не допускать в будущем повторения инцидентов с аэростатом

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе встречи "на полях" Мюнхенской конференции по безопасности с заведующим канцелярией комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И призвал Китай не допускать в будущем повторения инцидентов с аэростатом, передает Trend со ссылкой на "Интерфакс".

"Госсекретарь напрямую заявил о неприемлемости нарушения суверенитета США и международного права высотным разведывательным аэростатом КНР в воздушном пространстве США, подчеркнув, что подобные безответственные действия никогда больше не должны повторяться", - говорится в заявлении американского внешнеполитического ведомства.

Госсекретарь также отметил, что США будут "безоговорочно отстаивать свои ценности и интересы", но при этом "не хотят конфликта с КНР и не стремятся к новой холодной войне".