Apple впервые подключила компанию из КНР к разработке устройств дополненной реальности

Американская компания Apple впервые привлекла китайскую компанию к разработке собственных устройств, использующих технологию дополненной реальности. Об этом в четверг сообщила ведущая деловая газета Японии Nikkei, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным издания, речь идет о китайской компании Luxshare.

На протяжении многих лет ходят слухи о том, что Apple ведет разработку новейших устройств, в которых будут использованы технологии виртуальной реальности и дополненной реальности. Предполагается, что речь может идти о шлемах и очках с соответствующими технологиями, однако официально американская компания эти слухи никак не подтверждала.