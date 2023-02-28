Хакеры получили информацию правоохранительных органов при атаке на службу маршалов США

Атака хакеров на Службу федеральных маршалов США (USMS) затронула компьютерную систему, содержащую "конфиденциальную информацию", сообщил представитель службы, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Затронутая система содержит конфиденциальную информацию правоохранительных органов, включая результаты судебных процессов, административную информацию и персональную информацию, позволяющую установить личность, относящуюся к субъектам расследований USMS, третьим сторонам и определенным сотрудникам USMS", - говорится в заявлении пресс-секретаря Дрю Уэйда.

Осведомленный высокопоставленный чиновник сообщил телеканалу CNN, что во время инцидента не было получено никаких данных, связанных с программой защиты свидетелей.

Отмечается, что атака хакеров и кража данных из сети службы была обнаружена 17 февраля.

"Служба отключила пораженную систему, и Министерство юстиции инициировало расследование", - сообщил Уэйд.

Расследование этого инцидента Министерством юстиции продолжается.