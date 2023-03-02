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Самолет Lufthansa попал в зону сильной турбулентности в США

США Материалы 2 марта 2023 12:39 (UTC +04:00)
Самолет Lufthansa попал в зону сильной турбулентности в США

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Самолет немецкой авиакомпании Lufthansa, направлявшийся из города Остин (штат Техас) во Франкфурт-на-Майне (Германия), попал в зону сильной турбулентности, семь пассажиров были госпитализированы. Об этом в четверг сообщила телекомпания NBC со ссылкой на Федеральное авиационное управление США (FAA), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как отмечает телекомпания, самолет столкнулся с сильной турбулентностью на высоте 11 км, экипаж совершил посадку в вашингтонский аэропорт имени Даллеса. После семь человек были доставлены в больницу, FAA не предоставило данные о состоянии пассажиров.

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