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Байден хочет сохранять открытыми каналы связи с Китаем - Белый дом

США Материалы 22 марта 2023 01:45 (UTC +04:00)
Байден хочет сохранять открытыми каналы связи с Китаем - Белый дом

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Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил во время брифинга, что президент США Джо Байден хочет сохранять каналы связи с КНР открытыми и визит ее председателя Си Цзиньпина не изменил данную позицию. Трансляция мероприятия велась на YouТube-канале Белого дома, передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".

«Президент хочет, чтобы каналы связи с Китаем оставались открытыми. В этой связи ничего не изменилось», — сказал Кирби.

По его словам, американская сторона продолжит разговор с китайским лидером «в подходящее время».

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