Байден хочет сохранять открытыми каналы связи с Китаем - Белый дом

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил во время брифинга, что президент США Джо Байден хочет сохранять каналы связи с КНР открытыми и визит ее председателя Си Цзиньпина не изменил данную позицию. Трансляция мероприятия велась на YouТube-канале Белого дома, передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".

«Президент хочет, чтобы каналы связи с Китаем оставались открытыми. В этой связи ничего не изменилось», — сказал Кирби.

По его словам, американская сторона продолжит разговор с китайским лидером «в подходящее время».