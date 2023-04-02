Число жертв штормов и торнадо в США возросло до 21

Количество погибших в результате обрушившихся на несколько штатов США штормов, сопровождавшихся десятками торнадо, увеличилось до 21. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила газета The New York Times.

По ее данным, торнадо унесло жизни еще троих человек в штате Арканзас, на который приходится наибольшее число жертв наряду с Теннесси и Индианой.

Ранее сообщалось, что в результате стихийных бедствий, охвативших семь штатов, погибли 18 человек. Непогода сопровождалась разрушениями жилых домов, а также ряда объектов инфраструктуры, среди которых школа, церковь и театр.