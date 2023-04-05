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Дональду Трампу может грозить до 136 лет тюремного срока

США Материалы 5 апреля 2023 05:23 (UTC +04:00)
Дональду Трампу может грозить до 136 лет тюремного срока

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Обвинения, предъявленные бывшему президенту США Дональду Трампу предусматривают максимальное наказание в виде 136 лет тюремного заключения, сообщает телеканал FoxNews, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Обвинения предусматривают максимальное наказание в виде 136 лет тюремного заключения, хотя фактический срок, скорее всего, будет намного меньше, если он будет признан виновным по любому или всем пунктам обвинения", - считают на телеканале.

Ранее экс-президенту США предъявили обвинения по 34 пунктам, касающимся фальсификации деловых документов и преступного сговора.

Телеканал уточняет, что фальсификация деловых документов, как правило, в Нью-Йорке является обвинением в мелком правонарушении, но повышается до уровня уголовного преступления с максимальным сроком заключения в четыре года, когда "намерение обвиняемого обмануть включает намерение совершить другое преступление или помочь скрыть его совершение".

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