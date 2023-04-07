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Microsoft согласилась выплатить почти $3 млн за нарушение санкций США

США Материалы 7 апреля 2023 00:29 (UTC +04:00)
Microsoft согласилась выплатить почти $3 млн за нарушение санкций США

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Корпорация Microsoft согласилась выплатить почти $3 млн в связи с нарушением санкций, в том числе против России. Об этом говорится в опубликованном в четверг заявлении Управления по контролю за иностранными активами (при Минфине США, OFAC).

"Microsoft согласилась выплатить $2 980 265,86 для урегулирования потенциальной гражданской ответственности, касающейся экспорта услуг или программного обеспечения из Соединенных Штатов в страны, подвергшиеся всесторонним санкциям, и в адрес лиц из списка блокирующих санкций или запрещенных лиц за нарушение программ санкций OFAC, связанных с Кубой, Ираном, Сирией и Украиной/Россией", - говорится в заявлении.

В заявлении особо подчеркивается, что Microsoft "добровольно сообщила" о нарушениях и сотрудничала с властями в ходе расследования. Корпорация, отметил Минфин, активно предоставляла "объемную и подробную информацию" и оперативно взаимодействовала с управлением.

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