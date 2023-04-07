При крушении небольшого самолета недалеко от Флориды погибли четыре человека

Четыре человека погибли в результате крушения небольшого самолета у берегов штата Флорида. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в четверг сообщило агентство Associated Press со ссылкой на полицию.

По информации правоохранительных органов, самолет упал в Мексиканский залив сразу после вылета из аэропорта. В результате поисково-спасательной операции были обнаружены тела четырех человек, один из которых был пилотом. Обломки самолета были обнаружены на глубине около 7 м.

Ведется расследование обстоятельств инцидента.